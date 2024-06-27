Бастрыкин раскритиковал Госдуму из-за законов о мигрантах

Он отметил, что следственный комитет не обладает законодательными полномочиями, а депутаты не вносят необходимых инициатив.

Бастрыкин раскритиковал Госдуму из-за законов о мигрантах. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили «Известия».

Глава СК РФ вспомнил заявление одного из сотрудников Генпрокуратуры, который указал на то, что в стране ущемляют мигрантов, и о них необходимо больше заботиться. Бастрыкин назвал это нонсенсом, подчеркнув, что для решения ситуации нужны законодательные инициативы от депутатов Госдумы. В связи с этим он спросил, нет ли их в зале.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша «Государственная дура», — высказался Бастрыкин.