Рязанский суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве пристава

Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года Ананикян застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Во вторник, 25 июня, Советский районный суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского Сергею Ананикяну. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

В суде подчеркнули, что содержание под стражей продлено до 30 сентября.

Напомним, в Недостоеве 1 ноября 2023 года Ананикян застрелил начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность. Подробности этого дела можно прочитать в нашем сюжете.