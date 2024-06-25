В Рязани объявили новый тендер на разработку проекта школы на Лыбедском бульваре

В документах указано, что школа будет работать в одну смену. Наполняемость классов — 25 человек. Количество учащихся в учреждении определят после проектирования.

В Рязани объявили новый тендер на разработку проекта строительства школы на Лыбедском бульваре. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани. Начальная цена контракта составляет девять миллионов 616 тысяч 666 рублей.

В документах указано, что школа будет работать в одну смену. Наполняемость классов — 25 человек. Количество учащихся в учреждении определят после проектирования.

В школе будут два спортзала, кабинеты химии, физики и астрономии, географии, биологии, истории, ОБЖ, технологии для мальчиков и девочек, основ и принципов программирования, психолога, логопеда. Помимо этого, сделают четыре класса для иностранных языков, два класса для обществознания.

Также в школе появится актовый зал со сценой, столовая и пищеблок, не менее двух медкабинетов, библиотека, комната охраны.

Работы выполнят до 31 августа 2025 года.

Напомним, мэр города Виталий Артемов заявил, что в районе улицы Свободы и Лыбедского бульвара появится школа. При строительстве учреждения за основу возьмут концепцию «Зеленой школы». Говорилось, что в школе Рязани появится амфитеатр, батут и огород. Позже мэрия расторгла контракт с подрядчиком учреждения. Проектировщик школы на Лыбедском бульваре подал в суд на горадминисрацию.