Проектировщик школы на Лыбедском бульваре подал в суд на рязанскую мэрию

Напомним, ранее мэрия расторгла контракт на девять миллионов 616 тысяч 666 рублей с проектировщиком.

Проектировщик школы ООО «Авангард» на Лыбедском бульваре подал иск на управление капстроительства горадминистрации из-за несогласия с односторонним разрывом контракта. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Рязанской области.

В документах указано, что заявление оставили без движения до 22 июля. Суд предложил истцу представить доказательства, подтверждающие обстоятельства иска.

Напомним, ранее мэрия расторгла контракт на девять миллионов 616 тысяч 666 рублей с проектировщиком. В документах на госзакупках указали, что подрядчик не приступил к выполнению работ, не участвовал в совещаниях по разработке проекта. Школу хотели построить в районе улицы Свободы и Лыбедского бульвара.