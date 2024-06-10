Мэрия расторгла контракт с подрядчиком новой школы в центре Рязани

В документах указано, что подрядчик не приступил к выполнению работ, не участвовал в совещаниях по разработке проекта.

Управление капстроительства горадминистрации расторгло контракт с подрядчиком ООО «Авангард», который должен был разработать проектную документацию на строительство школы на Лыбедском бульваре. Решение об одностороннем отказе заказчика разместили на сайте госзакупок.

В документах указано, что подрядчик не приступил к выполнению работ, не участвовал в совещаниях по разработке проекта.

Напомним, школу хотят построить в районе улицы Свободы и Лыбедского бульвара.

Разработать рабочую документацию планировали до 31 октября 2024 года. На эти цели выделили девять миллионов 616 тысяч 666 рублей. Заказчиком выступало управление капстроительства горадминистрации.