В Пентагоне заявили, что США не причастны к удару по Севастополю и осуждают его

По словам представителя Пентагона, Украина самостоятельно определяет цели для атаки.

В Пентагоне заявили, что США не причастны к удару по Севастополю и осуждают его. Об этом пишет издание Reuters.

По словам представителя Пентагона, Украина самостоятельно определяет цели для атаки. Там добавили, что любая гибель гражданского населения является трагедией и подлежит осуждению.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Средства ПВО сбили 4 американские ракеты ATACMS. Погибли пять человек, более 100 пострадали. В Минобороны заявили о причасти США к атаке.