Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

Также сообщается о 46 пострадавших, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Также сообщается о 46 пострадавших, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дербенте боевики напали на церковь. Они убили священника и вступили в перестрелку с полицейскими. Нападавших ликвидировали в трех районах Дагестана.