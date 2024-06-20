Росприроднадзор прокомментировал сжигание медотходов в Недостоеве

Организации «Экотек» объявили предостережение.

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора прокомментировало редакции РЗН. инфо сжигание медотходов в Недостоеве.

Как отметили в ведомстве, в мае им поступали обращения рязанцев о загрязнении атмосферного воздуха предприятием ООО «Экотек», находящимся на улице Прижелезнодорожной № 48, вследствие сжигания отходов.

«Управлением было объявлено предостережение организации о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных природоохранным законодательством», — сообщили в Росприроднадзоре.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что рядом есть еще предприятие ООО «Импульс», которое негативно влияет на окружающую среду с наибольшей массой загрязняющих выбросов. Управление обращалось в прокуратуру за согласованием внеплановой проверки. Однако прокуратура отказала, так как у Росприроднадзора отсутствуют доказательства об угрозе жизни людей.

«В 2024 году управление продолжает проводить профилактические мероприятия в отношении крупных предприятий Рязани. Деятельность предприятий находится на постоянном контроле управления», — добавили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2024 года рязанские экологи впервые сообщили о сжигании мусора на предприятии в районе Недостоево.

В июне предприятие продолжило сжигать медотходы.