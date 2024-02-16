Рязанские экологи сообщили о сжигании мусора на предприятии в районе Недостоево

Написано заявление в надзорные органы.

Рязанские экологи сообщили о сжигании мусора на предприятии в районе Недостоево. Об этом сообщает ЭРА в Telegram-канале.

Отмечается, что рязанцы поехали на одно из предприятий Рязани, чтобы организовать место сбора отработанных колес.

«Но пока мы были на шинном производстве, невольно обратили внимание на безобразие, которое творится у соседнего предприятия. Нам часто жалуются на него жители района Недостоево. Там стоит ужасный химический запах и происходит открытое горение прямо на территории производства!» — написано в посте.

По данным экологов, сильный запах тлеющего пластика.

На размещенных кадрах видно, что сжигают какие-то отходы.

Написано заявление в надзорные органы.