«Новая газета-Рязань»: в Недостоеве продолжают сжигать медотходы
По данным издания, отходы сжигает одна из коммерческих контор. Видео с места было снято в мае этого года в одной из промзон.
ВНедостоеве продолжают сжигать медотходы Об этом сообщает «Новая газета-Рязань» со ссылкой на руководителя Экологического рязанского альянса (ЭРА) Евгение Рыбакова.
По данным издания, отходы сжигает одна из коммерческих контор.
Отмечается, что из-за открытого уничтожения отходов в атмосферу выбрасываются вредные вещества.
В сообщении подчеркнули, что в мае в Рязани выявили 39 превышений нормы по сероводороду.
Ранее о сжигании мусора сообщали экологи.