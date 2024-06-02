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Патриарх Кирилл наградил Малкова орденом святого князя Даниила Московского
В воскресенье, 2 июня, на богослужении Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Павлу Малкову орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Церковными наградами были также отмечены рязанские руководители, представители духовенства, меценаты.

В воскресенье, 2 июня, на богослужении Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Павлу Малкову орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Церковными наградами были также отмечены рязанские руководители, представители духовенства, меценаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Павел Малков принял участие в богослужении в честь великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Божественной литургии приняли участие Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководители правительства Рязанской области, территориальных органов федеральных органов власти, силовых ведомств, муниципальных образований, общественных организаций, военнослужащие, участники СВО, воспитанники кадетских классов, жители и гости региона.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил участников богослужения и отметил важность события.

«Да поможет Господь укреплять веру православную на просторах святой Руси, да поможет каждому, кто еще не нашел дорогу к храму, как можно быстрее обрести эту дорогу, по которой шли наши благочестивые предки, создавшие великую святую Русь. И чем больше по этой дороге будет идти, тем радостнее, спокойнее и благополучнее будет наша жизнь», — сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность Митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку за активное развитие всех сторон церковной жизни в регионе. Для храма Святейший Патриарх передал образ святителя Николая Чудотворца.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был возведен в Московском районе Рязани на улице Новаторов. Освящение нижнего придела в честь Сретения Господня состоялось в мае 2022 года Митрополитом Рязанским и Михайловским Марком.

В храме размещены ковчеги с частицами мощей мученицы Петрониллы, блаженной Матроны Московской, святителя Николая Чудотворца, святителя Феофана Затворника. При храме действуют воскресная школа, православное молодежное общество, «Школа православной семьи». Настоятелем является иерей Константин Иванов.

Напомним, прямая трансляция освящения Храма Покрова Пресвятой Богородицы осуществлялась на специальных экранах, установленных на его территории.

Кроме того, появились кадры прибытия патриарха Кирилла в Рязань. Очевидцы засняли его кортеж.