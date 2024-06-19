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Рязанский минтранс поменял планы по реконструкции аэропорта «Протасово»
Сейчас он работает на нужды санавиации.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог сообщили РЗН. Инфо, что реконструкция аэропорта «Протасово» не планируется. При этом, аэропорт «Турлатово» на балансе у них отсутствует.

Как сообщили в ведомстве, в аэропорте «Протасово» занимаются поддержанием в техсостоянии летного поля и взлетно-посадочной полосы. Сейчас там базируются авиакомпании, осуществляющие работы для санитарной авиации, при лесных пожарах, а также «аэровизуальные» полеты.

«Информация в реестре росавиации по аэропорту „Турлатово“ отсутствует», — отметили в министерстве.

Напомним, в 2021 году в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Рязани на 2021 — 2026 год сообщалось о реконструкции аэропортов «Протасово» и «Турлатово». Тогда отмечалось, что аэропорт «Турлатово» находится в консервации и регулярных полетов не совершает. Но в тексте программы говорилось, что в дальнейшем планируется его реконструкция, после которой в аэропорту будут обслуживаться воздушные такси и городской учебный центр малой авиации. Аэродром «Протасово» планировалось реконструировать «до международного уровня».