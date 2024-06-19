Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом

Алексей Бардуков известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант, где он сыграл одну из главных ролей.

Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, молодому человеку стало плохо дома после того, как он съел готовую еду. Его госпитализировали. Актер находится в состоянии средней тяжести.

Алексей Бардуков известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант», где он сыграл одну из главных ролей.

Напомним, в Москве, Казани и Нижнем Новгороде произошла вспышка ботулизма. Госпитализированы более ста человек