В Москве увеличилось количество госпитализированных с подозрением на ботулизм

В Москве увеличилось количество госпитализированных с подозрением на ботулизм. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Люди продолжают обращаться в столичные больницы с симптомами инфекции. По информации собеседника портала, в день регистрируют по 30-40 пациентов. Их обследуют. До готовности результатов анализов, ставят диагноз «гастроэнтерит».

Контролирующие органы продолжают проверять компании, доставившие людям опасные продукты.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве после отравления готовой едой в больницы попали 18 человек с подозрением на ботулизм.