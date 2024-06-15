Mash: в Москве после отравления едой 18 человек госпитализировали с ботулизмом

Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».

В Москве после отравления готовой едой в больницы попали 18 человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшим от 18 до 46 лет. Об этом сообщает Mash.

Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Об этом в субботу, 15 июня, в своем Telegram-канале рассказало столичное управление ведомства.

Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

В ведомстве предупредили уже приобретенную продукцию не употреблять в пищу. Ситуация находится на строгом контроле.

Ботулизм — серьезное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему.