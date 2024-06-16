Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра»

Украина начнет переговоры с Россией «уже завтра» после того, как Москва выведет свои войска и будет уважать их территориальную целостность.

Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии, передало РБК.

По словам Зеленского, Украина начнет переговоры с Россией «уже завтра» после того, как Москва выведет войска и будет уважать ее территориальную целостность.

Помимо этого, он отметил, что присутствие России на следующем саммите мира будет говорить о том, что «они хотят мира и готовы закончить войну».

«Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что многие страны хотели привлечь представителей России к нынешнему саммиту, но некоторые из них при этом «не хотели бы даже жать ей руку».

Напомним, саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении конфликта на Украине. В Госдуме заявили, что мирное предложение Путина по Украине было последним.