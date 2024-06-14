В Госдуме заявили, что мирное предложение Путина по Украине было последним

«Следующим будет предложение о капитуляции», — заявил депутат.

В Госдуме заявили, что мирное предложение Путина по Украине было последним. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что мирная инициатива Путина была последней со стороны РФ.

«Следующим будет предложение о капитуляции», — заявил Толстой.

Напомним, Владимир Путин предложил урегулировать конфликт на Украине, однако украинские власти ответили отказом.