Путин заявил о полном прекращении конфликта на Украине
Глава государства заявил, что речь не о заморозке конфликта, а о полном прекращении.
Президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении конфликта после обозначенных предложений по переговорам с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства заявил, что речь не о заморозке конфликта, а о полном прекращении.
«Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине», — сказал Путин.
Напомним, что украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов, а Киев заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.