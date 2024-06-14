Путин заявил о полном прекращении конфликта на Украине

Глава государства заявил, что речь не о заморозке конфликта, а о полном прекращении.

Президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении конфликта после обозначенных предложений по переговорам с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что речь не о заморозке конфликта, а о полном прекращении.

«Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине», — сказал Путин.

Напомним, что украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов, а Киев заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.