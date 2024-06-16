«Новая газета-Рязань»: в Мурмине разбился 17-летний пассажир, а не водитель

Авария случилась на 23-м километре автодороги Рязань — Спасск — Ижевское. По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «Атаки ЕС-300» столкнулся с автомобилем «Иж» под управлением 64-летнего водителя.

В поселке Мурмино разбился не 17-летний мотоциклист, а его пассажир. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань» в своем Telegram-канале.

По данным издания, 17-летнего мотоциклиста госпитализировали. Погиб его пассажир-ровесник.

Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщали, что в субботу, 15 июня, примерно в 17:00, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Говорилось, что погиб 17-летний мотоциклист.