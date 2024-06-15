Под Рязанью насмерть разбился 17-летний мотоциклист

В субботу, 15 июня, примерно в 17:00, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 15 июня, примерно в 17:00, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась на 23-м километре автодороги Рязань — Спасск — Ижевское, по предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «Атаки ЕС-300» столкнулся с автомобилем «Иж» под управлением 64-летнего водителя.

В результате происшествия подросток от полученных травм скончался. Пассажир мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.