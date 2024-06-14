Налоговая забрала заявление о признании банкротом «Рязаньхлеб»

В марте 2024 года налоговая через суд потребовала признать банкротом «Рязаньхлеб» из-за долга в 35 миллионов 283 тысячи 220 рублей.

Федеральная налоговая забрала заявление о признании банкротом ОАО «Рязаньхлеб». Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

В марте 2024 года налоговая через суд потребовала признать банкротом «Рязаньхлеб» из-за долга в 35 миллионов 283 тысячи 220 рублей. Позже она вернула заявление.

Напомним, дело о признании банкротом «Рязаньхлеб» оставили без движения из-за недостатка доказательств, в том числе сведений о счетах должника и других документов.