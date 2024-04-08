Налоговая через суд потребовала признать банкротом «Рязаньхлеб»
У компании есть долг в 35 миллионов 283 тысячи 220 рублей.
Федеральная налоговая служба через суд потребовала признать банкротом ОАО «Рязаньхлеб» из-за долга в 35 миллионов 283 тысячи 220 рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.
Как указанно в документации, дело о признании банкротом оставили без движения из-за недостатка доказательств, в том числе сведений о счетах должника и других документов. УФНС должны предоставить недостающие для суда материалы до 7 июня 2024 года.