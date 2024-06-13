В Рязани из-за ливня образовались сильные пробки
Заторы образовались на центральных улицах города, Первомайском проспекте, Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, Касимовском шоссе и других.
В Рязани из-за ливня образовались сильные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс карты».
В четверг, 13 июня, на улицах Рязани образовались девятибалльные пробки.
Заторы образовались на центральных улицах города, Первомайском проспекте, Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, Касимовском шоссе и других.
Также на Муромском шоссе произошло ДТП.