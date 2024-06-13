А что в кино? «Заклятье. Шепот ведьм», «Хозяин Алтайских гор» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Заклятье. Шепот ведьм» — российский фильм ужасов, в центре которого — детектив, расследующий убийства подростков в глухой деревне.

«Хозяин Алтайских гор» — российский документальный фильм о снежных барсах в национальном парке «Сайлюгемский».

"Игра королевы" — историческая драма о жизни Екатерины Парр, шестой жены Генриха VIII, и ее непростых отношениях с мужем.

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