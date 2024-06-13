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Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
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«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
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Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
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LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
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А что в кино? «Заклятье. Шепот ведьм», «Хозяин Алтайских гор» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Заклятье. Шепот ведьм» — российский фильм ужасов, в центре которого — детектив, расследующий убийства подростков в глухой деревне.

«Хозяин Алтайских гор»  — российский документальный фильм о снежных барсах в национальном парке «Сайлюгемский».

"Игра королевы" — историческая драма о жизни Екатерины Парр, шестой жены Генриха VIII, и ее непростых отношениях с мужем.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».