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Хозяин Алтайских гор

Сюжет разворачивается в Горном Алтае, где снежные барсы, редкие и величественные хищники, сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма — детеныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка «Сайлюгемский» нарекают Турал, что на алтайском языке означает «бессмертный». Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли, и Турал оказался единственным выжившим. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников Национального парка. Сумеет ли он выжить в дикой природе? И вернется ли когда-то в родной Сайлюгем?

Режиссёр
Вадим Витовцев, Илья Цыганов
Актёры
Николай Дроздов, Константин Хабенский
Продолж.
52 мин.
Премьера
2024-06-13 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Короткометражка, Документальны