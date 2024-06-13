Заклятье. Шепот ведьм

Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.
- Режиссёр
- Серик Бейсеу
- Актёры
- Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артем Фадеев, Марина Гришакова, Иван Рысин, Семен Дорин
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2024-06-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов