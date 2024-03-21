Как изменились цены за год на примере одного магазина в Рязани

РЗН. Инфо начал отслеживать изменение цен на продукты первой необходимости в марте 2023 года.

РЗН. Инфо начал отслеживать изменение цен на продукты первой необходимости в марте 2023 года на примере одного магазина в Рязани. В среду, 20 марта, корреспондент РЗН. Инфо посетил тот же магазин и сравнил цены на продукты с прошлогодними.

На несколько десятков рублей подорожали следующие продукты: в марте 2023 года яйца С1 и С2 «Красная цена» были по 69,99 и 63,99 рублей, стали по 109,99 и 99,99 — разница в цене составила около 40 рублей; яиц С0 «Красная цена» на прилавке не было; тушка курицы стоила 127,99 рублей, стала — 143,99; в марте 2023 килограмм белокочанной капусты стоил 15,99 рублей, в марте 2024 — 34,99 рублей, цена выросла практически вдвое;

соль подорожала на 16 рублей, в прошлом году килограмм продукта стоил 8,99 рублей, сейчас — 24,99 рублей; 900 граммов гречки стоило 47,99 рублей, ценник в 2024 — 109,99 рублей; 900 граммов риса марки «Global village» стоило 62,99 рублей, сейчас за 800 граммов продукта рязанец отдаст 119,99 рублей; цена на туалетную бумагу «ZEWA Джаст» поднялась с 249,99 рублей до 289,99, хотя со скидкой магазина ее можно приобрести за 199,99; шоколад «Бабаевский» 200 грамм в марте 2023 стоил 144,99 рублей, в марте 2024 — 189,99 рублей; 1 литр масла «Золотая Семечка» был по 129,99 рублей, сейчас стоит — 156,79 рублей;

Продукты, которые подорожали менее, чем на 10 рублей: 930 миллилитров кефира «Эковакино» 2,5% стоило 69,99 рублей, сейчас — 79,99; цена на молоко «Эковакино» 930 миллилитров 2,5% поднялась с 64,99 рублей до 75,99; молоко «Эковакино» 930 миллилитров, 3,4-6% в марте 2023 стоило 71,99 рублей, в марте 2024 продукт можно приобрести за 74,99 рублей, цена без скидки магазина — 83,99 рубля; сахар стоил 55,99 рублей, стал — 58,99 рублей; туалетная бумага «Tolli Classic» двухслойная 4 рулона стоила 78,99 рублей, стала — 82,99 рубля.

Продукты, которые подешевели: молоко «Простоквашино» 3,4%-4,5% 930 миллилитров стоило 89,99 рублей, сейчас — 84,99 рублей; цена на масло «Экомилк крестьянское» 180 граммов, 72,5% упала с 187,99 рублей до 169,99 рублей; 1 килограмм муки «Селяночка» блинная классическая подешевел на 6 рублей — с 71,99 до 65,99 рублей; морковь в марте 2023 стоила 31,99 рублей, в марте 2024 — 22,99 рубля; сейчас килограмм картофеля стоит 20,99 рублей, в марте 2023 стоил 29,99 рублей; цена на лук упала вдвое — 60,49 до 33,99 рублей; творог «Амка» 9% стоил 99,99 рублей, стал — 85,99 рублей; 5% творога этой марки на прилавке не было — в 2023 году он стоил 99,99 рублей, но покупатель может выбрать похожий продукт марки «Молочная станция» за 72,99 рубля; 930 миллилитров кефира «Эковакино» 3,2% стоили 89,99 рубля, сейчас стоит — 69,99 рублей.

Напомним, в 2023 году корреспондент РЗН. Инфо сравнивал цены на продукты с 2022 годом.