В России могут появиться «белые VPN»

Депутат считает, что это поможет оградить граждан от вредоносных ресурсов и защитить их данные от утечек.

В России могут появиться «белые VPN». Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, в таких сервисах будет заложен принцип соблюдения российского законодательства. Депутат считает, что это поможет оградить граждан от вредоносных ресурсов и защитить их данные от утечек.

Напомним, в апреле Роскомнадзор сообщил о блокировке 150 популярных VPN-сервисов