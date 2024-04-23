Роскомнадзор сообщил о блокировке 150 популярных VPN-сервисов

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу запрет о популяризации VPN-сервисов.

Роскомнадзор сообщил о блокировке 150 популярных VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгения Зайцева.

«У всех на слуху история, связанная с VPN. Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», — пояснил Зайцев.

Также он сообщил о блокировке порядка 700 материалов, которые пропагандировали использование VPN для обхода блокировок.

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу запрет о популяризации VPN-сервисов.