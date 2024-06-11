В минобразования прокомментировали жалобы рязанки на нарушения на ОГЭ

Ранее школьница из Рязани обратилась к Мизулиной из-за нарушений на ОГЭ.

В минобразования прокомментировали жалобы рязанки на нарушения на ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства.

По данным министерства, в пункте проведения ОГЭ в школе № 51 велась видеозапись, на которой видно, что за 10 минут до конца экзамена у рязанки выключился ноутбук. Ей заменили батарею за три минуты. Поэтому нарушений при проведении экзамена не было.

«Технический специалист заменил батарею и восстановил работоспособность техники в течение 3 минут. Вся работа участницы была сохранена. Нарушений Порядка проведения ГИА-9 не выявлено», — отметили в сообщении.

Ранее школьница из Рязани обратилась к Мизулиной из-за нарушений на ОГЭ.