Школьница из Рязани обратилась к Мизулиной из-за нарушений на ОГЭ

На кадрах девочка в слезах рассказывает о нарушениях во время проведения ОГЭ по информатике. По ее словам, во время экзамена в школе № 51 у нее разрядился ноутбук и ей не дали замену.

Школьница из Рязани обратилась к Мизулиной из-за нарушений на ОГЭ. Видео глава Лиги безопасного интернета опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах девочка в слезах рассказывает о нарушениях во время проведения ОГЭ по информатике. По ее словам, во время экзамена в школе № 51 у нее разрядился ноутбук и ей не дали замену.

«Замену ноутбука ей не предоставили, после замены батареи дополнительное время не дали. Кроме того, она рассказала о том, что экзаменаторы и сотрудники пункта проводили некую корректировку в файлах уже сданных работ», — заявила Мизулина.

Она отметила, что проведет проверку данного факта