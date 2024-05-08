В Шилове и Касимове включили отопление

Отмечается, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур.

В Шилове и Касимове включили отопление. Об этом сообщает пресс-служба МУПТЭС Шиловского района и администрация Касимова.

Из-за холодной погоды отопление включили в многоквартирных домах Шилова в среду, 8 мая. Отапливаться будут также и социальные объекты, за исключением тех, где отсутствуют технические возможности.

В Касимове отопление включили в школах № 4 и 6 и детских садах №№ 1,3,6,10,13,17,19

Отмечается, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур.

Ранее отопление включили в Сасове. В рязанской мэрии заявляли, что в региональном центре отопление включать не будут.