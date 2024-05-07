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Мэр Сасова Евгения Рубцова заявила о возобновлении отопительного сезона
Подачу отопления вернут в детских садах, школах и больнице.

Мэр Сасова Евгения Рубцова заявила о возобновлении отопительного сезона. Об этом она рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начало мая вовсе не майское. Холодно и дождливо (а может быть даже снежно). Приняли решение с завтрашнего дня возобновить отопительный сезон в детских садах, школах и больнице», — сказала чиновница.

Также Рубцова заявила, что решение о возобновлении сезона в домах оставили за их жителями. «Каждый дом принимает решение самостоятельно. Собственники должны подать заявку в свою управляющую компанию или ТСЖ (после проведения общего собрания и составления соответствующего протокола). При наличии такой заявки теплоснабжающие организации смогут подать тепло в любой из многоквартирных домов округа», — констатировала мэр города.

Ранее в мэрии Рязани отреагировали на просьбу возобновить отопительный сезон.