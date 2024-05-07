В мэрии Рязани отреагировали на просьбу возобновить отопительный сезон

Отмечается, что пуск тепла в настоящее время нецелесообразен.

В мэрии Рязани заявили, что не планируют возобновлять отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отмечается, что пуск тепла в настоящее время нецелесообразен, потому что процесс занимает около недели.

«Если начать пуск отопления сейчас, процесс завершится как раз, когда уже по прогнозам Гидрометцентра наступит потепление», — говорится в сообщении.