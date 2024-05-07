Рязанка, пострадавшая при пожаре на улице Молодежной, делала окопные свечи

Прокуратура начала проверку.

Рязанка, пострадавшая при пожаре на улице Молодежной, делала окопные свечи. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Правоохранители дадут оценку действиям ответственных должностных лиц и соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Напомним, ранее МЧС сообщило подробности пожара в квартире на улице Молодежной в Рязани.