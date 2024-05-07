При пожаре на улице Молодежной в Рязани пострадала женщина
По предварительной информации, произошло возгорание парафиносодержащей смеси.
При пожаре на улице Молодежной в Рязани пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Отмечается, что на место ЧП выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники.
По предварительной информации, произошло возгорание парафиносодержащей смеси.
Огнем повреждена кухня на площади один кв.метр.По данным ведомства, госпитализирована женщина 1981 года рождения.