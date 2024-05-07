При пожаре на улице Молодежной в Рязани пострадала женщина

По предварительной информации, произошло возгорание парафиносодержащей смеси.

При пожаре на улице Молодежной в Рязани пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что на место ЧП выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники.

По предварительной информации, произошло возгорание парафиносодержащей смеси.

Огнем повреждена кухня на площади один кв.метр.По данным ведомства, госпитализирована женщина 1981 года рождения.