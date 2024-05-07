Новости Рязани за 7 мая 2024 год
В Краснодарском крае нашли труп полуторагодовалого мальчика с ожогами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в хуторе Зиссермановском в воскресенье, 6 мая, в доме на улице Сибирской.
Труп мальчика обнаружили между диваном и батареей. Сообщается, что ребенок проживал вместе с 25-летней матерью, которая воспитывала его одна.
По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Президент России Владимир Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году. Указ опубликован во вторник, 7 мая.
«Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», — сообщается в документе.
На данный момент МРОТ составляет 19 242 рубля.
В США заявили, что Россия может нанести удар по странам НАТО ядерным оружием. Мнение выразил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Он напомнил, что Южный военный округ планирует провести учения по применению тактического ядерного оружия. По мнению Риттера, это означает, что «они собираются разбомбить к чертовой матери силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции Италии».
Экс-разведчик подчеркнул, что Запад получит ядерную войну, если он ее действительно хочет, причем «Путин не блефует, это не игра, это не шутка, это вопрос жизни и смерти для России, они ясно дали это понять с самого начала».
В Сасове задержали голого мужчину. Снимок появился в группе «Сасово Online».
По информации УМВД, полицейские задержали подозреваемого в краже. По предварительной информации он был пьян. Правоохранители начали проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
Мэр Сасова Евгения Рубцова заявила о возобновлении отопительного сезона. Об этом она рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Начало мая вовсе не майское. Холодно и дождливо (а может быть даже снежно). Приняли решение с завтрашнего дня возобновить отопительный сезон в детских садах, школах и больнице», — сказала чиновница.
Также Рубцова заявила, что решение о возобновлении сезона в домах оставили за их жителями. «Каждый дом принимает решение самостоятельно. Собственники должны подать заявку в свою управляющую компанию или ТСЖ (после проведения общего собрания и составления соответствующего протокола). При наличии такой заявки теплоснабжающие организации смогут подать тепло в любой из многоквартирных домов округа», — констатировала мэр города.
Ранее в мэрии Рязани отреагировали на просьбу возобновить отопительный сезон.
Стало известно, что случилось с надгробным памятником жителя Скопинского района Александра Торопчина, погибшего на СВО. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
По информации собеседника, мать погибшего бойца сняла памятник на реставрацию. Позднее информацию подтвердили в региональном УМВД.
Ранее рязанские СМИ сообщали, что мемориал повредили вандалы.
В Новосибирске маршрутка сбила семилетнего мальчика. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Авария произошла около остановки «Речной вокзал». По данным полиции, мальчик пересекал дорогу в неположенном месте.
«Пострадал ребенок 2017 года рождения», — сказал собеседник агентства, пояснив, что характер травм уточняется. Пострадавшим занимаются медики.
У радиоуниверситета в Рязани упало дерево. Об этом РЗН. Инфо сообщил очевидец.
Инцидент произошел во вторник, 7 мая. Дерево упало около остановки у радиоуниверситета.
Пострадавших нет. Дерево перекрыло пешеходную дорожку.
В Краснодарском крае колесо от КамАЗа сбило женщину и мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в селе Абрау Дюрсо. На подъезде к селу одно из колес грузовика взорвалось, второе отлетело и покатилось со спуска.
Мужчина и женщина его не заметили, они садились в машину. От удара пострадавшая упала. Ее госпитализировали с серьезными травмами, мужчина получил несколько ушибов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Основными национальными целями развития являются:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
В РГРТУ отметили День Радио. Об этом сообщили в группе вуза «Вконтакте».
Во вторник, 7 мая, в РГРТУ в рамках празднования Дня Радио и приближающегося Дня Победы прошел ученый совет, на котором состоялось торжественное награждение.
На мероприятии школьников, принимавших участие и занявших призовые места в олимпиаде РГРТУ 10-11 классов, награждали министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и ректор РГРТУ Михаил Чиркин.
Благодарность и почетные грамоты сотрудникам вручали советник главы администрации города Рязани Юрий Еременко и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.
На ученом совете также были отмечены студенты ФВТ, принимавшие участие в конкурсах IT и хакатонах, где показали высокий уровень подготовки и знаний. Факультет вычислительной техники также был объявлен лучшим среди остальных по результатам конкурса в РГРТУ. Помимо этого поздравления с днем рождения приняла доцент кафедры ГМКУ и начальник ОРСМ Светлана Авилкина.
После состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Александра Попова, создателя радио. А выпускники РГРТУ снова смогли воссоединиться вместе, посетить университет и отдать дань традициям Дня Радио.
В Челябинской области в ДТП с «пазиком» погиб молодой человек. Об этом сообщил портал 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Авария случилась во вторник, 7 мая, в Сатке на улице Карла Маркса.
По информации ГИБДД, 55-летний водитель ПАЗа ехал по дороге, а после резко развернулся. Не ожидавший маневра 19-летний мужчина на ВАЗ-2110 врезался в заднюю часть автобуса.
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Установлено, что автобус ПАЗ был не на маршруте, без пассажиров», — рассказали в ГАИ.
В Рязани возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Владимиру Молодцову и мемориальной доске Герою Советского Союза Алексею Ларионову. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
В мероприятиях участвовали ветераны и действующие сотрудники УФСБ России по Рязанской области, сводный кадетский отряд учащихся классов пограничного профиля школы № 33, а также воспитанники Солотчинской школы-интерната для детей-сирот.
Детей с биографией героев познакомил ветеран-пограничник Алексей Стефанов.
Справка:
Владимир Александрович Молодцов (1911-1942) — уроженец Сасова. Советский разведчик, капитан государственнойбезопасности, партизан, Герой Советского Союза (посмертно). В Великую Отечественную войну руководил крупным разведывательно-диверсионным отрядом в оккупированной Одессе.
Алексей Алексеевич Ларионов (1922-2014) — уроженец Ульяновской области, полковник государственной безопасности. Удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Неман во время освобождения Литвы в июле 1944 года. После окончания Великой Отечественной войны проходил службу в УправленииМГБ/КГБ по Рязанской области. По завершении военной карьеры работал в РКБ «Глобус».
В Семчине подростки сломали входную дверь в жилой дом. Об этом рязанцы сообщили в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».
Инцидент произошел в доме № 11 корпус 2 на улице Семчинская. Автор поста отметил, что такое происходит не в первый раз.
Видео можно посмотреть по ссылке.