В Скопинском районе вандалы сломали памятник на могиле участника СВО

Инцидент произошел на кладбище в селе Пупуки

В Скопинском районе неизвестные сломали надгробный памятник участника СВО. Об этом сообщил Telegram-канал рязанского бюро «Новой газеты».

Инцидент произошел на кладбище в селе Пупки.

Уточняется, что вандалы отломали сделанную на граните фотографию с памятника участника спецоперации Александра Торопчина.

Он проходил срочную службу в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку в Иванове. Потом был контрактником.

В зону боевых действий Торопчин отправился добровольцем, заключив контракт с Минобороны. Погиб 20 октября 2022 года в боях под Бахмутом.