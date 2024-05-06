В полиции рассказали подробности конфликта с участником СВО в Рязанской области

Инцидент произошел в понедельник, 29 апреля, в Захаровском районе.

В полиции рассказали подробности конфликта с участником СВО в Рязанской области. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе УМВД.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 29 апреля, в Захаровском районе.

По данным правоохранителей, 25-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения приехал к дому бывшей супруги и высказал ей претензии по поводу воспитания двух несовершеннолетних детей.

После случился конфликт между мужчиной и 44-летним сожителем хозяйки дома.

Бывший супруг сильно ругался, стучал в дверь и повредил калитку забора.

На место вызвали сотрудников полиции. Они составили на нарушителя административный протокол.

Напомним, ранее представители «Русской общины» помогли рязанцу-участнику СВО справиться с обидчиком.