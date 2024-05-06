Представители «Русской общины» помогли рязанцу-участнику СВО справиться с обидчиком

Уточняется, что шесть пьяных мужчин пытались ворваться в дом рязанца: они вырвали калитку и погнули входную дверь. «Они грязно оскорбляли ветерана и угрожали ему», — указано в публикации.

В Рязани представители «Русской общины» помогли участнику СВО справиться с обидчиком. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Уточняется, что шесть пьяных мужчин пытались ворваться в дом рязанца: они вырвали калитку и погнули входную дверь. «Они грязно оскорбляли ветерана и угрожали ему», — указано в публикации.

Также представители организации заявили, что полицейские приехали на вызов спустя два часа. «Несмотря на серьезный ущерб чужого имущества, правоохранители расценили действия нападавших как мелкое хулиганство, на том и закончили», — отметили в «Русской общине».

Также на место приехали члены «Русской дружины». «Выяснив все детали инцидента, они помогли составить заявление, а потом нашли одного из нападавших. После серьезного разговора горе-вредитель пообещал восстановить испорченное имущество и больше не угрожать фронтовику и его семье», — заявили в организации.