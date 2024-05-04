Вильфанд: температура воздуха в России отстает от климатической нормы на месяц

По его словам, в ближайшие дни в центре европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале температура будет на 4-6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6-8.

Температура воздуха в российских регионах «отстает от своего климатического развития больше, чем на месяц». Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни в центре европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале температура будет на 4-6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6-8.

Напомним, в ночь на 4 мая температура воздуха в Рязани упала более чем на -4 градуса. В ночь на воскресенье заморозки в Рязани сохранятся.