Ночью в Рязанской области температура воздуха опустилась ниже -4 градусов

Синоптик подчеркнул, что предстоящей ночью заморозков не ожидается, но до конца первой декады мая они еще вернутся.

Ночью в Рязанской области температура воздуха опустилась ниже -4 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, ночью 4 мая 85% Европейской России накрыли морозы. Он отметил, что сильные морозы накрыли Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Липецкую и Рязанскую области. Минимальная температура воздуха в них оказалась ниже -4 градусов.

Самый сильный мороз накрыл Костромскую область, там минимум составил -7,9 градуса. Леус отметил, что это второй случай таких низких температур в мае в 21 веке.

Синоптик подчеркнул, что предстоящей ночью заморозков не ожидается, но до конца первой декады мая они еще вернутся.