В Рязани шелкопряд объел кусты клубники во дворе местной жительницы

По словам женщины, шелкопряд объел кусты с клубникой за пару дней.

В Рязани шелкопряд объел кусты клубники во дворе местной жительницы. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Типичная Рязань».

Видео было снято на Михайловском шоссе в Рязани. По словам женщины, шелкопряд объел кусты с клубникой за пару дней.

«Никогда бы не подумала, что шелкопряд может сидеть на клубнике», — отметила рязанка.

Напомним, в Рязани проводили несколько обработок от непарного шелкопряда. С 12 мая по 10 июня обработку проведут в лесах Рязанской области.