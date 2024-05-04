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В Рязани шелкопряд объел кусты клубники во дворе местной жительницы
По словам женщины, шелкопряд объел кусты с клубникой за пару дней.

В Рязани шелкопряд объел кусты клубники во дворе местной жительницы. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Типичная Рязань».

Видео было снято на Михайловском шоссе в Рязани. По словам женщины, шелкопряд объел кусты с клубникой за пару дней.

«Никогда бы не подумала, что шелкопряд может сидеть на клубнике», — отметила рязанка.

Напомним, в Рязани проводили несколько обработок от непарного шелкопряда. С 12 мая по 10 июня обработку проведут в лесах Рязанской области.