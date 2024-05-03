Рязанцев попросили воздержаться от походов в лес из-за обработки от шелкопряда

По данным минприроды, с 12 мая по 10 июня на территориях Клепиковского, Криушинского, Солотчинского, Спасского и Тумского лесничеств проведут обработку от непарного шелкопряда с применением биологического препарата с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var. kurstaki наземным способом.

Рязанцев попросили воздержаться от походов в лес из-за обработки от непарного шелкопряда. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

По данным минприроды, с 12 мая по 10 июня на территориях Клепиковского, Криушинского, Солотчинского, Спасского и Тумского лесничеств проведут обработку от непарного шелкопряда с применением биологического препарата с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var. kurstaki наземным способом.

Жителей прилегающих районов просят воздержаться от посещения лесов, выпаса животных и сбора лекарственных трав в период проведения работ и в течение 7 дней после их завершения.