В Рязани временно ограничат движение в связи с приездом Патриарха Кирилла

Изменения будут действовать со 2 июня.

В Рязани временно ограничат движение в связи с приездом Патриарха Кирилла. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Изменения затронут Скорбященский проезд от улицы Халтурина до храма иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» с 04:00 2 июня и до окончания мероприятий.

Также будет закрыт Народный бульвар от пересечения с улицей Великанова до пересечения с улицей Крупской, ул. Крупской от д. № 15 до д. № 21а с 04:00 2 июня и до окончания мероприятий.

Также рязанцев попросили освободить от личного транспорта улицы Солнечную, Каширина, Петрова, Маяковского, площадь Мичурина, Есенина, Спортивную, Скорбященский проезд от улицы Халтурина до Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», проезд Шабулина, Юбилейную, Народный бульвар, Крупской от пересечения с улицей Юбилейной до пересечения с улицей Западной с 22:00 1 июня и до окончания мероприятий.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.

Ознакомиться со списком маршрутов можно по ссылке.

Напомним, Патриарх Кирилл посетит Рязанскую область 2 июня.