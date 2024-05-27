Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
18°
Втр, 28
21°
Срд, 29
23°
ЦБ USD 88.69 -1.01 28/05
ЦБ EUR 96.3 -0.8 28/05
Нал. USD 85.50 / 99.00 27/05 17:55
Нал. EUR 93.20 / 115.00 27/05 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
2 812
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
13 841
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 009
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
14 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Стало известно, как погибла замглавы Сасовского района Нелли Гайдова
Она врезалась в забор на снегоболотоходе.

Стало известно, как погибла замглавы Сасовского района Нелли Гайдова. По данным РЗН. Инфо, чиновница попала в ДТП в день своего рождения.

В субботу, 25 мая, в 19:55, в селе Огарево-Почково Сасовского района 56-летняя жительница райцентра на снегоболотоходе «РМ-800» не справилась с управлением и врезалась в забор. По данным региональной Госавтоинспекции, женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Напомним, ранее пресс-служба регионального правительства сообщила о гибели замглавы администрации Сасовского муниципального округа по экономике и финансам.