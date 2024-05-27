Стало известно, как погибла замглавы Сасовского района Нелли Гайдова

Она врезалась в забор на снегоболотоходе.

Стало известно, как погибла замглавы Сасовского района Нелли Гайдова. По данным РЗН. Инфо, чиновница попала в ДТП в день своего рождения.

В субботу, 25 мая, в 19:55, в селе Огарево-Почково Сасовского района 56-летняя жительница райцентра на снегоболотоходе «РМ-800» не справилась с управлением и врезалась в забор. По данным региональной Госавтоинспекции, женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Напомним, ранее пресс-служба регионального правительства сообщила о гибели замглавы администрации Сасовского муниципального округа по экономике и финансам.