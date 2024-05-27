Скончалась замглавы администрации Сасовского муниципального округа по экономике и финансам

Нелли Гайдова трагически погибла 25 мая.

Скончалась замглавы администрации Сасовского муниципального округа по экономике и финансам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Нелли Гайдова трагически погибла 25 мая.

Она работала в Сасовском районе 37 лет, из них 13 лет она проработала бухгалтером в колхозе «Шаг в коммуну». После этого Гайдова работала заместителем главы администрации Сасовского района, возглавляла сасовское отделение социальной защиты населения, с 2017 года работала заместителем главы администрации по экономике города Сасово, а затем Сасовского округа.

«Коллектив министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, аграрное сообщество региона выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Нелли Николаевны Гайдовой», — отметили в сообщении.