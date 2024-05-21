Рязанский суд обязал подрядчика устранить недостатки на участке дороги М-5 «Урал»

Решение могут обжаловать.

Дирекция дорог Рязанской области обратилась в Арбитражный суд с иском к «Рязаньавтодору» с требованием выполнить работы по контракту. Соответствующую информацию разместила пресс-служба суда.

Установлено, что Дирекция благоустройства дорог и «Рязаньавтодор» заключили контракт о капремонте автодороги М-5 «Урал» на участке Чернобаево — Истье в Старожиловском районе. Работы истец принял и оплатил.

Антикоррупционный комитет во время проверки нашел нарушения: качество выполненных работ не соответствовало условиям контракта.

Суд решил, что «Рязаньавтодор» ненадлежащим образом выполнил капремонт автодороги и обязал ответчика устранить несоответствия с применением асфальтобетонной смеси.

Решение могут обжаловать.

Ранее от «Рязаньавтодора» через суд потребовали 37 миллионов за реконструкцию Северной окружной.