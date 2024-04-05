От «Рязаньавтодора» через суд потребовали 37 миллионов за реконструкцию Северной окружной

Предварительное заседание назначили на 4 июня 2024 года.

От «Рязаньавтодора» через суд потребовали 37 миллионов за реконструкцию Северной окружной. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документации, московский застройщик «Север» потребовал с «Рязаньавтодор» взыскать задолженность в сумме 37 миллионов 574 тысячи 865 рублей по договору субподряда на выполнение реконструкции Северной окружной дороги в Рязани, второй участок км 0+448 — км 3+876.

Суд принял исковое заявление, возбуждено производство по делу. Предварительное заседание назначили на 4 июня 2024 года.