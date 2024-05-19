В Рязани на улице Павлова стартовали съемки фильма с Александром Петровым

В фильме «Почтарь» расскажут историю «чудаковатого» молодого почтальона из тылового городка.

В Рязани на улице Павлова стартовали съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

В горадминистрации предупреждали об ограничении движения на улице Павлова из-за съемок.

Напомним, в кинокартине расскажут историю «чудаковатого» молодого почтальона из тылового городка.

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма — Андрей Разенков. В нем будут сниматься актеры Александр Петров, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Инга Оболдина, Алексей Розин и Федор Лавров.